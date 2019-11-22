Турция опровергла информацию о возобновлении паромного сообщения с Крымом

Министерство иностранных дел Турции опровергло распространенную российскими СМИ информацию о якобы восстановлении грузового паромного сообщения между Турцией и аннексированным РФ украинским Крымом, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«МИД Турции на обращение посольства опроверг очередной фейк российской пропаганды о якобы восстановления морского сообщения Керчь-Зонгулдак», — написал Сибига в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Как сообщалось, ранее российские СМИ распространили информацию о якобы возобновлении еженедельного грузового паромного сообщения между Турцией и Крымом.