Трамп подтвердил желание Помпео уйти с поста госсекретаря

Президент США Дональд Трамп знает о намерениях государственного секретаря Майка Помпео покинуть пост.

Об этом Трамп заявил в интервью Fox News.

По словам главы Белого дома, Помпео ближайшее время может покинуть администрацию, чтобы идти на выборы от штата Канзас.

Трамп считает, что госсекретарь может одержать победу на выборах в Сенат, поскольку «его любят в Канзасе».

Напомним, должность государственного секретаря Майк Помпео занимает с апреля 2018 года. Раньше о его намерении покинуть пост писали СМИ со ссылкой на источники в его окружении.