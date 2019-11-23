В Украине уже завтра потеплеет, но пока мороз

В западных областях Украины в субботу ночью дождь, местами с мокрым снегом, в Приазовье ветер до 25 м/с, температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ночью дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье ночью 25 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны ночью 1-6° мороза, днем 0 −5° тепла, на Закарпатье ночью 0-5 ° тепла, днем 6-11°», — говорится в сообщении.

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В Киеве и области завтра осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице ночью температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза, на Киевщине ночью 6-11°, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу, 24-25 ноября в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной, 24 ноября и в южной частях порывы 15-20 м с.

Температура ночью 4-9° мороза (24 ноября в восточных областях до 13° мороза), днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью 24 ноября 1-6° мороза, 25 ноября от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

В столичном регионе 24-25 ноября также осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

26-27 ноября синоптики осадков не прогнозируют, только в западных областях в среду местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на западе и юге страны ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 10°.

Временами небольшие дожди, на севере Левобережья и востоке страны 28 ноября дождь с мокрым снегом.

Температура ночью 0-6° тепла (на севере Левобережья и востоке страны 28 ноября 0-2° мороза); днем 3-9° тепла, в южной части и на Закарпатье 6-12°.

На Киевщине 26-27 ноября без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.