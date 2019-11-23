Войти
Россия не готова заключить мирный договор с Японией
дружба народов
Россия не готова заключить мирный договор с Японией
Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Йованович
резонанс
Трамп раскритиковал бывшего посла в Украине Йованович

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине уже завтра потеплеет, но пока мороз

81
В Украине уже завтра потеплеет, но пока мороз

В западных областях Украины в субботу ночью дождь, местами с мокрым снегом, в Приазовье ветер до 25 м/с, температура ночью 6-11° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Без осадков, только на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах ночью дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в восточной и южной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье ночью 25 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в восточных областях до 13° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны ночью 1-6° мороза, днем 0 −5° тепла, на Закарпатье ночью 0-5 ° тепла, днем 6-11°», — говорится в сообщении.

Читайте также: Синоптики предупреждают о штормовом ветре на востоке и юге страны
В Киеве и области завтра осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице ночью температура ночью 8-10°, днем 1-3° мороза, на Киевщине ночью 6-11°, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу, 24-25 ноября в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, в восточной, 24 ноября и в южной частях порывы 15-20 м с.

Температура ночью 4-9° мороза (24 ноября в восточных областях до 13° мороза), днем от 2° мороза до 3° тепла; в западных и южных областях ночью 24 ноября 1-6° мороза, 25 ноября от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла; на Закарпатье и в Крыму ночью около 0°, днем 7-12° тепла.

В столичном регионе 24-25 ноября также осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

26-27 ноября синоптики осадков не прогнозируют, только в западных областях в среду местами небольшой дождь. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; на западе и юге страны ночью от 4° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на Закарпатье до 10°.

Читайте также: Крупнейший в мире хедж-фонд ставит на падение рынков к марту 2020 года

Временами небольшие дожди, на севере Левобережья и востоке страны 28 ноября дождь с мокрым снегом.

Температура ночью 0-6° тепла (на севере Левобережья и востоке страны 28 ноября 0-2° мороза); днем 3-9° тепла, в южной части и на Закарпатье 6-12°.

На Киевщине 26-27 ноября без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 23 ноября 2019
Пятница, 22 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

За ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес. А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016