Во Львове самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В международном аэропорту «Львов» во время разворота за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ (рейс PS034 до Киева).

«Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет», — говорится в сообщении аэропорта на странице в соцсети Фейсбук.

Проходят работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00.

ЧП произошло около 7 часов утра в субботу.