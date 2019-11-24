В Иране прошли аресты участников недавних акций протеста

Как передает агентство Fars, люди обвиняются, в частности, в нападениях на здания государственных учреждений, поджогах, атаках на полицейские участки или военные объекты.

Силы внутренней безопасности Ирана арестовали около 180 наиболее активных участников беспорядков, которые прошли в минувшие дни. Об этом в воскресенье сообщило агентство Fars, ссылаясь на представителя этих сил.

По его словам, эти лица обвиняются в «нападениях на здания государственных учреждений, поджогах, атаках на полицейские участки или военные объекты, а также в проведении кампаний по привлечению граждан к антигосударственным мероприятиям». Представитель сил внутренней безопасности добавил, что процесс выявления и задержания нарушителей общественного порядка продолжается.

Напомним, 15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 л.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов.

По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.