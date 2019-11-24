Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту

Инициированный Демократической партией США процесс импичмента не поддерживают 75% американцев. Об этом сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

«Теперь опросы показали очень серьезное несогласие с импичментом, особенно в колеблющихся (с мнением. — Ред.) штатах. 75% против 25%. Спасибо вам!» — написал американский лидер.

Какие именно опросу имел в виду американский лидер, он не указал.

Напомним, что Палата представителей Конгресса США (большинство в ней демократы) запустила процедуру импичмента в отношении Трампа 25 сентября. Поводом тому послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля текущего года.