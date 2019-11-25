Нацбанк продолжает укреплять гривну

Нацбанк на понедельник, 25 ноября, укрепил официальный курс гривны на три копейки – до 24,1643 гривны за доллар против 24,1937 гривны за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,7208 грн против 26,8332 грн 22 ноября.