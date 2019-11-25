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В Украине в ближайшие дни сухая и холодная погода, в середине недели потеплеет

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В Украине в ближайшие дни сухая и холодная погода, в середине недели потеплеет

В Украине в понедельник осадков не ожидается, температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы ветра 15-20 м/с.

«Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 5-10 м/с, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами порывы 15-20 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в западной и южной частях днем 0-5° тепла, на Закарпатье и в Крыму 6-11° тепла», — говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В Киеве и области 25 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ветер днем 0-2° мороза, на Киевщине днем от 3° мороза до 2° тепла.

Согласно прогнозу, в Украине 26 ноября без осадков. 27 ноября в южной части, днем и в восточных и Днепропетровской областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.

На Киевщине 26-27 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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28 ноября синоптики прогнозируют в западных и восточных областях дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; 29 ноября в Украине временами дожди. Температура ночью от 5° тепла до 1° мороза, днем 2-8° тепла; в южной части и на крайнем западе страны ночью 1-7° тепла. днем 6-12°, 29 ноября в Крыму до 15°.

В столичном регионе 28 ноября без существенных осадков, 29 ноября временами дождь. Температура ночью 0-4° тепла, днем 2-7° тепла.

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