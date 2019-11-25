В Конгрессе готовят отчет по импичменту Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США готовит отчет по результатам расследования в отношении импичмента президента Дональда Трампа.
Об этом в воскресенье заявил председатель комитета, конгрессмен от демократов Адам Шифф в интервью телеканалу CNN.
«Мы сейчас работаем над составлением этого отчета. Но, опять же, каждый день мы продолжаем узнавать все больше информации. И я думаю, что это будет продолжаться. Таким образом, у нас могут быть дополнения к этому отчету... Но поскольку доказательства уже неопровержимы и неоспоримы, мы хотим передать их в Судебный комитет, чтобы убедиться, что мы защитим страну на предстоящих выборах», — сказал Шифф.
Председатель комитета также отметил, что Конгресс может провести новые слушания в рамках процедуры импичмента. Он подчеркнул, что работа по проведению расследование продолжается.
«Чего мы точно не собираемся делать, так это ждать месяцы, пока администрация президента ведет игру, направленную на истощение оппонентов, в попытке затянуть процесс. Идти таким путем мы не хотим», — сказал Шифф.
Как известно, в Палате представителей продолжается расследование об импичменте президента. Демократы обвиняют Трампа в попытке надавить на Украину и принудить ее провести расследования против его главного конкурента президента Трампа — бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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