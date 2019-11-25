Швеция больше не будет называть Беларусь Белой Россией

Правительство Швеции больше не будет использовать в официальных документах для обозначения Беларуси шведское слово Vitryssland, которое буквально переводится как «Белая Россия» (от шведского Vit — белый и Ryssland — Россия). Вместо него будет использоваться слово Belarus, говорится в сообщении Министерства иностранных дел королевства.

«Отныне МИД рекомендует использовать в шведском языке слово Belarus», — пояснила глава внешнеполитического ведомства Анн Линде, объяснив решение шагом навстречу требованиям белорусского гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет Беларуси.

Решение властей Швеции приветствовал посол Беларуси в Стокгольме Дмитрий Мирончук. «Большое спасибо МИД Швеции и лично министру Анн Линде, а также всем шведам и белорусам, которые помогли сделать это», — написал посол на своей странице в Twitter.

Решение о переходе на использование термина Belarus было принято властями Швеции в преддверии первого с 1992 года визита в Минск главы МИД королевства.

Аналогичные шведскому Vitryssland конструкции с буквальным значением «Белая Россия» используются и в других языках, в том числе и МИД разных стран. Так, например, по-гречески Белоруссия называется Λευκορωσία, по-датски — Hviderusland, по-латышски — Baltkrievija, по-литовски — Baltarusija и так далее.