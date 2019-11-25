Украинцы не уверены, что нынешняя Рада доработает до конца каденции

Только 43% граждан Украины уверены, что Верховная Рада текущего IX созыва доработает свою каденцию и не будет преждевременно распущена.

Как свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-19 ноября, презентованные в понедельник в Киеве, 43,5% респондентов считают, что Верховная Рада доработает свой срок до конца. 32,9% считают, что состоятся досрочные парламентские выборы, 23,6% опрошенных затруднились ответить.

При этом 22,3% опрошенных полностью поддерживают формирование однопартийного большинства в Верховной Раде, поскольку это обеспечит быстрое и эффективное принятие законов, 17,4% полностью поддерживают, поскольку такое большинство сможет реализовать свои предвыборные обещания, 22,0% — не поддерживают создание однопартийного большинства в парламенте, поскольку оно может принимать любые решения, в том числе и незаконные, 18,2% — не поддерживают, поскольку это может привести к пренебрежению демократическими процедурами. Затруднились ответить 20%.

На вопрос «удовлетворены ли вы, как сейчас работает Верховная Рада» респонденты ответили следующим образом: полностью удовлетворены 6,4%, в основном удовлетворены 27,5%, в основном не удовлетворены 25,8%, совсем не удовлетворены 21,3%. Затруднились ответить на этот вопрос 19,1% респондентов.

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого периода собрано 2 тыс 41 анкета, погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что первое заседание Верховной Рады IX созыва состоялось 29 августа. Срок полномочий парламента составляет 5 лет.