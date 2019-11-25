Две трети украинцев не знают, кто прошел в Раду по их округу

Только 29% граждан знают, кто был избран в Верховную Раду по их мажоритарному округу.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирину Бекешкину, которая представляла результаты опроса.

«Что интересно, только 29% граждан знают, кто был избран по их мажоритарному округу. Кажется, пора развернуть деятельность в округе или что-то еще», — предложила она.

По словам Бекешкиной, 68% опрошенных граждан не знают, кто избран в ВР по их округу.

Она также отметила, что среди избирателей партий «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность» и «Слуга народа» только 37% знают своих мажоритарных депутатов.

Бекешкина напомнила, что на большинстве мажоритарных округов были избраны депутаты от «Слуги народа», но только 37% тех, кто голосовал за эту партию, знают, кто был избран по мажоритарному округу.

Согласно опросу, до сих пор 82% избирателей, которые принимали участие в голосовании, считают, что они сделали правильный выбор — и в первом, и во втором туре президентских выборов, и особенно на парламентских выборах.

Совместный опрос Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии проходил с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.