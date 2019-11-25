Две трети украинцев не знают, кто прошел в Раду по их округу

Только 29% граждан знают, кто был избран в Верховную Раду по их мажоритарному округу.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на директора Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирину Бекешкину, которая представляла результаты опроса.
«Что интересно, только 29% граждан знают, кто был избран по их мажоритарному округу. Кажется, пора развернуть деятельность в округе или что-то еще», — предложила она.
По словам Бекешкиной, 68% опрошенных граждан не знают, кто избран в ВР по их округу.
Она также отметила, что среди избирателей партий «Оппозиционная платформа «За жизнь», «Европейская солидарность» и «Слуга народа» только 37% знают своих мажоритарных депутатов.
Бекешкина напомнила, что на большинстве мажоритарных округов были избраны депутаты от «Слуги народа», но только 37% тех, кто голосовал за эту партию, знают, кто был избран по мажоритарному округу.
Согласно опросу, до сих пор 82% избирателей, которые принимали участие в голосовании, считают, что они сделали правильный выбор — и в первом, и во втором туре президентских выборов, и особенно на парламентских выборах.
Совместный опрос Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии проходил с 4 по 19 ноября в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016