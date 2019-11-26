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МВФ раскритиковал идею нулевой ставки налога при амнистии капиталов и реинвестировании их в облигации

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МВФ раскритиковал идею нулевой ставки налога при амнистии капиталов и реинвестировании их в облигации

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) считает нецелесообразной нулевую ставку налога при добровольном раскрытии информации (амнистии капиталов), однако введение механизма амнистии капиталов с базовой ставкой налога в 9% даст возможность расширить налогооблагаемую базу, говорится в отчете Фонда на его сайте.

«Рекомендации — ввести только 9%-ную ставку добровольного раскрытия информации за раскрытие активов, которые находятся заграницей», — говорится в документе, который цитирует Интерфакс-Украина.

При этом МВФ поддерживает льготную 5%-ную ставку при репатриации капиталов, тогда как нулевая ставка здесь также нецелесообразна, свидетельствует документ.

«(Рекомендации)... не вводить нулевой процент для репатриированных активов и при реинвестировании их в государственные облигации», — значится среди рекомендаций в отчете.

При этом миссия МВФ рекомендует Украине усовершенствовать механизм администрирования налога на прибыль вместо замены его налогом на выведенный капитал,.

«Миссия изучила предложения о замене действующего налога на прибыль налогом на распределенную прибыль в Украине, которую также называют налогом на выведенный капитал. Миссия не нашла каких-либо новых элементов для изменения своей позиции, изложенном в предыдущем отчете по налоговой политике в мае 2017 года: предложение является плохой налоговой политикой, которая может причинить убыток стране в нескольких плоскостях», — говорится в отчете.

Прежде всего, речь идет о значительных потерях налоговых поступлений, которые, по консервативным оценкам, могут составить 1,7% ВВП (в 2020-2021 гг.), указывают в Фонде. Это, по его мнению, высокий риск из-за отсутствия надежных вариантов компенсаторов.

Помимо этого, нет очевидных доказательств, что такие изменения повлекут за собой увеличение инвестиционных потоков.

«Налог на распределенную прибыль не проще. На самом деле, это приводит к некоторым осложнениям, так как предполагаемое распределение дивидендов должно быть проверено, транзакция за транзакцией, с привязкой к трансфертному ценообразованию», — отмечается в документе.

В то же время МВФ полагает: более эффективным является модернизация налога на прибыль, особенно в аспекте международного налогообложения, а также с учетом смягчения валютного контроля. «Эти проверки традиционно побуждают украинские компании и частные лица хранить большие ресурсы за границей и не платить подоходный налог в Украине», — отмечается в документе.

В отношении законопроектов относительно мер BEPS миссия отметила ряд пунктов, которые требуют технического усовершенствования, часть из них касается контролируемых иностранных компаний (КИК), постоянных представительств и трансфертного ценообразования (ТЦО).

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«Рекомендации в значительной степени способствуют упрощению правил, улучшению определения основных понятий, устранению потенциальных лазеек и в некоторых случаях — более строгому соблюдению международных стандартов», — отметили в Фонде.

Миссия МВФ 22 ноября завершила свою работу в Украине.

налоги, МВФ, амнистия капиталов
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