В Украине создадут еще один госорган

В Украине будет создано агентство по развитию туризма как центральный орган исполнительной власти.

Об этом проинформировал государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Артем Биденко во время форума «Конкурентоспособный туристический сектор Украины — путь вперед», посвященного презентации Дорожной карты развития сектора туризма в Украине, сообщает Укринформ.

«Мы ждем создания агентства по развитию туризма. Это будет центральный орган исполнительной власти, который сможет сконцентрироваться на реализации политики, разработанной совместно экспертами, парламентом и правительством», — сказал Биденко.

По его словам, о важности туристической отрасли и необходимость её развития было много разговоров, но ограничивалось всё участием в разных мероприятиях.

«Даже создание бренда до сегодняшнего дня носит тактический характер, а не стратегический. Поэтому создание институций, которые будут помогать работать совместно экспертам, общественности, бизнесу, парламенту, исполнительной ветви власти, позволит взглянуть вперед и увидеть, что ждет отрасль после 2030 года. Создав институциональные возможности, инвестировав средства в разработку государственной дорожной карты, в разработку стандартов, адаптацию Всемирной туристской организации, мы сможем говорить о том, как эффективно средства можно потратить», — считает чиновник.