Украинцам обещают дожди с мокрым снегом

В Украине в среду в большинстве южных, центральных и восточных областей ожидаются дожди, местами с мокрым снегом, в западной части местами туман, гололед, температура днем 0-5° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«В большинстве южных, центральных и восточных областей дождь, местами с мокрым снегом, в западной части местами туман, гололед, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ночью в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 0-5° тепла, в западных и южных областях днем 3-8° тепла, на Закарпатье и в Крыму 10-12°», — говорится в сообщении.
В Киеве и области в среду осадки не ожидаются. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. В столице температура днем 1-3° тепла, на Киевщине днем 0-5° тепла.
Синоптики прогнозируют 28 ноября ночью в западных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях мокрый снег и дождь, местами гололед, днем на западе страны небольшой, на Закарпатье и в Карпатах умеренный дождь; на остальной территории без осадков; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в большинстве южных и западных областей 4-9° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°.
29 ноября ночью небольшие дожди (в северных, центральных и восточных областях с мокрым снегом), днем умеренные дожди; температура ночью 0-5° тепла, на юге до 8°, днем 2-7°, на западе и юге страны до 11° тепла.
Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, 29 ноября в южных областях местами порывы 15-20 м/с.
В столичном регионе 28 ноября без осадков; температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла. 29 ноября ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем умеренный дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7°. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.
Согласно прогнозу, 30 ноября в западных и северных областях небольшой дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью и днем 0-6° тепла; на остальной территории страны дожди, температура ночью 2-7° тепла, днем 5-11°. 1 декабря ночью местами небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части ночью около 0° (в Крыму до 5° тепла), днем 2-8° тепла.
На Киевщине 30 ноября ночью небольшой дождь с переходом в мокрый снег, днем местами небольшие осадки; температура в течение суток 0-5° тепла. 1 декабря ночью местами небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
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