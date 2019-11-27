Меркель не будет досрочно уходить с поста канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что отработает канцлерский срок до конца.
«Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать», — сказала она в среду, выступая в бундестаге, передает Интерфакс.
В последние месяцы на фоне сообщений о проблемах со здоровьем у Меркель в СМИ стали циркулировать данные о том, что она может решить досрочно покинуть пост канцлера.
Меркель в четвертый раз возглавила правительство ФРГ в 2018 году и должна проработать до 2021 года.
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