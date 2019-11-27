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Бывший глава администрации Порошенко возглавил облорганизацию ОПЗЖ

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Бывший глава администрации Порошенко возглавил облорганизацию ОПЗЖ

Экс-глава администрации пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Райнин избран председателем Харьковской областной организации «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Местное издание KharkivToday обнародовало видео с закрытого заседания с выступлением Райнина, во время которого он благодарит нового патрона — Юрия Бойко за поддержку, и заявляет о планах на местные выборы.

«Здесь требуется применить усилия, отбросить те или иные амбиции, те или иные, какие-то другие моменты, объединяться, идти, побеждать в местные советы, для того, чтобы быть полезными, востребованными для обычного человека, для обычного украинца. Могу вас заверить, что все мои силы и умения, опыт будут подчинены этой цели. В каждом из вас я вижу своего друга, партнера, товарища и вы меня тоже не разочаровывайте. Спасибо за поддержку, Юрий Анатольевич, спасибо еще раз», — говорит Райнин.

Отметим, что о планах Райнина занять место руководителя местной ячейки партии Левочкина-Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь» СМИ уже писали ранее.

По данным Украинской правды, что в начале октября глава МВД Аваков «отговорил» Райнина от идеи переходить к ОПЗЖ. Но в ноябре собеседники в партии Левочкина не исключали, что их ряды все же могут пополниться главой администрации Порошенко.

Игорь Райнин, Оппозиционная платформа — За життя
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Среда, 27 ноября 2019
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