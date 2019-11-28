Нацбанк практически не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 28 ноября, установил официальный курс гривны на уровне 23,9844 грн за доллар против 23,9827 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4044 грн против 26,4289 грн накануне.