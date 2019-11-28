Войти
В Мининфраструктуры не исключают скорого увольнения Кравцова
кадры
В Мининфраструктуры не исключают скорого увольнения Кравцова
Кабмин предлагает украинцам покупать газ по 8 грн за кубометр
энергетика
Кабмин предлагает украинцам покупать газ по 8 грн за кубометр

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Как выбрать милый и романтичный подарок парню на Новый год

57
Как выбрать милый и романтичный подарок парню на Новый год

Новогодних праздников ждет каждый из нас, ведь это время чудес, исполнения желаний и, конечно же, подарков! Если вы совершенно не можете придумать, как выбрать подарок парню на Новый год, то советуем вам прочитать данный материал и, возможно, вы найдете здесь все ответы на свои вопросы.

Милые презенты

Речь идет о тех подарках, которые вызывают умиление и являются действительно милыми и по новогоднему волшебными. Примеров может быть множество, и среди них:

  • Игрушка.

Почему бы не вспомнить детство и не подарить парню на Новый год какую-нибудь игрушку? Это может быть забавный снеговик, олененок, дедушка Мороз или же символ наступающего года.

  • Сладости.

Новогодние сладости - это фактически классика для подарка. Вы можете испечь сами пряники в виде забавных человечков, рождественский штрудель, торт, или же приобрести подарочный набор конфет.

  • Магнитная доска.

На ней вы или ваш парень сможете оставлять друг для друга милые послания и желать приятного дня.

  • Поездка на ферму хаски.

Что может быть милее, чем эти замечательные собачки? Ваш парень сможет посетить ферму, узнать побольше про этих животных, вдоволь с ними пообщаться и даже прокатиться на настоящей упряжке, которую повезут эти песики.

  • Подушка.

Этот презент достаточно практичный, но вот забавный принт или веселая надпись способны превратить его в нечто милое и весьма интересное.

Идеи для романтики

Если вы хотите устроить на новогодние праздники что-то романтичное, то вы можете выбрать для себя один из следующих вариантов:

  • Ужин при свечах.

Что может быть еще более романтичным, чем ужин с любимым при свечах? Если позволяет погода, то вы можете усилить эффект и организовать его на крыше.

  • Катание на коньках.

Ваш любимый наверняка оценит такой вариант времяпровождения, ведь это действительно весело и абсолютно по зимнему.

  • Мастер класс по изготовлению елочных игрушек.

Ваш парень наверняка обрадуется возможности сотворить уникальную игрушку своими руками, которую вы с удовольствием сможете повесить на ваше новогоднее дерево.

  • Планетарий.

Пригласите своего парня на лекцию в планетарий, где вы не только узнаете много чего интересного, но и сможете рассматривать далекие звезды нашей галактики.

  • Книжка желаний.

Достаточно романтичный презент, ведь ваш любимый сможет писать в этой чековой книжке свои заветные желания, ну а вы как настоящая фея будете их исполнять.

  • Путешествие.

Вы можете отправиться в турне по украинским городам, или же отправиться за границу, все зависит исключительно от ваших желаний.

  • Полет на воздушном шаре.

Еще один замечательный вариант, который оценит абсолютно каждый мужчина! Отправляясь туда вместе, вы будете иметь возможность побыть вдвоем на высоте птичьего полета и увидеть свой город и его окрестности с совершенно другой стороны.

И помните, многие мужчины действительно мечтают о романтике и милых подарках с вашей стороны, так что не забывайте их радовать, особенно в новогодние праздники!

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 28 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016