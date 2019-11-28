Как выбрать милый и романтичный подарок парню на Новый год

Новогодних праздников ждет каждый из нас, ведь это время чудес, исполнения желаний и, конечно же, подарков! Если вы совершенно не можете придумать, как выбрать подарок парню на Новый год, то советуем вам прочитать данный материал и, возможно, вы найдете здесь все ответы на свои вопросы.

Милые презенты

Речь идет о тех подарках, которые вызывают умиление и являются действительно милыми и по новогоднему волшебными. Примеров может быть множество, и среди них:

Игрушка.

Почему бы не вспомнить детство и не подарить парню на Новый год какую-нибудь игрушку? Это может быть забавный снеговик, олененок, дедушка Мороз или же символ наступающего года.

Сладости.

Новогодние сладости - это фактически классика для подарка. Вы можете испечь сами пряники в виде забавных человечков, рождественский штрудель, торт, или же приобрести подарочный набор конфет.

Магнитная доска.

На ней вы или ваш парень сможете оставлять друг для друга милые послания и желать приятного дня.

Поездка на ферму хаски.

Что может быть милее, чем эти замечательные собачки? Ваш парень сможет посетить ферму, узнать побольше про этих животных, вдоволь с ними пообщаться и даже прокатиться на настоящей упряжке, которую повезут эти песики.

Подушка.

Этот презент достаточно практичный, но вот забавный принт или веселая надпись способны превратить его в нечто милое и весьма интересное.

Идеи для романтики

Если вы хотите устроить на новогодние праздники что-то романтичное, то вы можете выбрать для себя один из следующих вариантов:

Ужин при свечах.

Что может быть еще более романтичным, чем ужин с любимым при свечах? Если позволяет погода, то вы можете усилить эффект и организовать его на крыше.

Катание на коньках.

Ваш любимый наверняка оценит такой вариант времяпровождения, ведь это действительно весело и абсолютно по зимнему.

Мастер класс по изготовлению елочных игрушек.

Ваш парень наверняка обрадуется возможности сотворить уникальную игрушку своими руками, которую вы с удовольствием сможете повесить на ваше новогоднее дерево.

Планетарий.

Пригласите своего парня на лекцию в планетарий, где вы не только узнаете много чего интересного, но и сможете рассматривать далекие звезды нашей галактики.

Книжка желаний.

Достаточно романтичный презент, ведь ваш любимый сможет писать в этой чековой книжке свои заветные желания, ну а вы как настоящая фея будете их исполнять.

Путешествие.

Вы можете отправиться в турне по украинским городам, или же отправиться за границу, все зависит исключительно от ваших желаний.

Полет на воздушном шаре.

Еще один замечательный вариант, который оценит абсолютно каждый мужчина! Отправляясь туда вместе, вы будете иметь возможность побыть вдвоем на высоте птичьего полета и увидеть свой город и его окрестности с совершенно другой стороны.

И помните, многие мужчины действительно мечтают о романтике и милых подарках с вашей стороны, так что не забывайте их радовать, особенно в новогодние праздники!