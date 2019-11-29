Войти
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
официально
Зеленский подписал закон, который вводит в ВСУ новую шкалу воинских званий
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги
инфраструктура
Гончарук пообещал через 3-5 лет качественные дороги

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Ситуация в украинской энергетике на грани взрыва - СМИ РФ

137
Ситуация в украинской энергетике на грани взрыва - СМИ РФ

Из-за возрастающего импорта электроэнергии из России ситуация в украинской энергетике на гране взрыва. Об этом идет речь в материале «Независимой газеты» «Тимошенко и Порошенко объединились против команды Зеленского».

Издание сообщает, что из-за критики импорта электроэнергии из России и Белоруссии правительство Украины уволило президента национальной компании «Энергоатом» (под началом которой работают все атомные электростанции) Юрия Недашковского. Это решение вызвало протесты среди энергетиков, которых поддержали лидеры оппозиционных фракций парламента.

«Ситуация в отрасли энергетики Украины оказалась на грани взрыва, который может иметь политические последствия. Премьер-министр Алексей Гончарук подтвердил журналистам, что решение об увольнении Недашковского было принято», — отмечает НГ.

Издание приводит слова члена набсовета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, который сообщил, что в сегменте «на сутки вперед» атомная генерация ранее продавала около 80% произведенной электроэнергии, а после начала импорта объем снизился до 30%. А уже экс-глава «Энергоатома», констатировал, что компания вынуждена была пойти на балансирующий рынок, что означает для нее дополнительные финансовые нагрузки.

«Руководители десятка украинских энергетических компаний обратились к государственному руководству с открытым письмом, в котором отметили, что искусственные ограничения для украинских производителей и полное открытие рынка для российских и белорусских поставщиков создают ситуацию, грозящую потерей энергетической независимости. Авторы обращения пояснили президенту и правительству, что российские и белорусские производители электроэнергии покупают газ в два-три раза дешевле, чем украинские. Поэтому себестоимость электроэнергии, произведенной в Украине, объективно выше, и конкурировать на равных невозможно. По данным авторов письма, сейчас временно приостановили работу семь украинских ТЭС», — сообщает НГ.

Издание отмечает, что критическую ситуацию в украинской энергетике взяли на вооружение представители оппозиции. В частности, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что принятое «Слугой народа» решение об импорте уничтожает украинскую энергетику, и она намерена добиваться его запрета. Другие представители оппозиции требуют от Владимира Зеленского созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны. Однако, «судя по решению правительства уволить не профильного министра, а президента „Энергоатома“, украинская власть пока не намерена выполнять требования оппозиции», — констатирует НГ.

Напомним, 11 октября Президент Украины Владимир Зеленский заявил — он не знал, что принятые по инициативе главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России, однако никаких практических действий по остановке демпингового импорта электроэнергии из СНГ не последовало.

Читайте также: Почему в Украине падает доллар

По данным консалтингового агентства ExPro, российская государственная «Интер РАО», которая занимает монопольное положение во внешних поставках электроэнергии в ноябре продавала электроэнергию в Украину (на границе) по ценам на 17- 20% ниже тарифов на электроэнергию для населения Москвы и Московской области.

По информации экс-министра энергетики Ивана Плачкова, номинальная мощность линий электропередач «Украина — Беларусь» и «Украина — РФ» составляет 3800 МВт. При использовании пересечения на 100% годовой объем поставки электроэнергии составит 34 164 млн кВт-ч. «Интер РАО» может заменить треть всей электроэнергии, потребляемой в Украине, и она это сделает", — отметил Плачков.

Россия, электроэнергия
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 29 ноября 2019
Четверг, 28 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016