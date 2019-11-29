Кипр снова стал самым крупным инвестором в Украину

Объем прямых иностранных инвестиций в Украину с начала года - 1,81 миллиарда долларов, среди крупнейших стран-инвесторов в 2019 году по состоянию на 1 октября - Кипр и Нидерланды.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Крупнейшие инвесторы в экономику Украины в 2019 году (по состоянию на 1 октября) Кипр - 761 млн долларов, Нидерланды - 438 млн долларов, РФ - 220 млн долларов, Швейцария - 133 млн долларов, Германия - 89,9 млн долларов.

Всего Госстат насчитал 34,7 млрд долларов иностранных инвестиций в экономику Украины. 78% из них (27,2 млрд долларов долларов) приходится на страны ЕС.

Крупнейшие инвесторы в Украине (по состоянию на 1 октября) Кипр - 10,3 млрд долларов, Нидерланды - 7,5 млрд долларов, Великобритания - 2 млрд долларов, Германия - 1,7 млрд долларов, Швейцария - 1,6 млрд долларов.

Среди топ-сфер, куда инвестируют иностранцы в Украине: промышленность - 32,9%, оптовая и розничная торговля - 16,2%, финансовая и страховая деятельность - 12,9%, операции с недвижимостью - 12,9%, профессиональная, научная и техническая деятельность - 6,5%.

В сферу "Информации и телекоммуникаций" за 2019 год инвестировали 22 млн долларов, за все время - 2,2 млрд долларов или 6,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций.