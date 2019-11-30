Зеленский хочет встретиться со студентами, которых избил «Беркут» в 2013 году

Президент Владимир Зеленский хочет на следующей неделе встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Об это глава государства написал в Facebook

Президент отметил, что 6 лет назад жестокое избиение студентов «Беркутом» всколыхнуло все общество.

По его словам, студенты тогда остались ночевать на Майдане только ради счастливого будущего для своей страны.

«Они и были теми самыми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи. Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались ли в Украине? Получили ли после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года», — написал он.

Напомним, что 40 ноября, около 4 утра, «Беркут» силой освободил Майдан Независимости от митингующих, преимущественно студентов, выступающих против неподписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Днем 30 ноября тысячи украинцев вышли на Михайловскую площадь, чтобы выразить свой протест против силового разгона мирного митинга.

1 декабря в Киеве состоялось Вече, организованное оппозицией, на которое вышло несколько сотен тысяч человек.

Позже протестующие заняли часть здания Киевской горадминистрации, Дом профсоюзов и бывший Октябрьский дворец, начав многомесячное противостояние.