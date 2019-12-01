Десять человек погибли при падении автобуса с моста в России

Десять человек погибли в аварии с участием автобуса в Забайкальском крае РФ, сообщает пресс-служба местного ГИБДД.

«Водитель автобуса из-за разрыва переднего колеса совершил съезд с проезжей части вправо по ходу движения, в результате автобус, в котором находились 43 человека, упал в реку Куэнга», — сказали в ГИБДД.

Такие же данные приводят российские СМИ.

Автобус упал с моста, в нем находились водитель и 43 пассажира.

«В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск — Чита с моста в реку Куэнга. По предварительной информации, семь человек тяжело пострадали. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи», — ранее собщали в пресс-службе регионального минздрава.