Нацбанк еще немного укрепил курс гривны

Национальный банк Украины на понедельник, 2 декабря, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек — до 23,9723 грн за доллар против 24,0356 грн за доллар в пятницу.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,3264 грн против 26,4512 грн 29 ноября.