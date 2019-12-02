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Над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО начнут работать после «нормандской» встречи

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Над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО начнут работать после «нормандской» встречи

Работу над новым законопроектом об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей народные депутаты Украины начнут после переговоров лидеров стран «Нормандской четверки» 9 декабря в Париже, прогнозирует глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

«Пока нас не привлекают (к работе над законопроектом — Ред.). Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в Нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем», — сказал Завитневич в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

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Глава парламентского комитета также подчеркнул неприемлемость для Украинского государства недавнего высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина должна вести переговоры об урегулировании ситуации на востоке страны с представителями ОРДЛО.

«Позиция не только моя, но и всех наших политиков, государственных деятелей, президента — нам не нужно вступать с ними в переговоры. У нас Россия — страна агрессор и разговаривать надо с Российской Федерацией», — подчеркнул Завитневич.

Как сообщалось, 31 декабря 2019 года заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Верховная Рада, Донбасс
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