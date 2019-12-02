Над новым законопроектом об особом порядке самоуправления в ОРДЛО начнут работать после «нормандской» встречи

Работу над новым законопроектом об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей народные депутаты Украины начнут после переговоров лидеров стран «Нормандской четверки» 9 декабря в Париже, прогнозирует глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.
«Пока нас не привлекают (к работе над законопроектом — Ред.). Такого законопроекта я не видел и мы, наверное, все ждем встречи президента в Нормандском формате 9 декабря. Я думаю, что 10-го или максимум 11-го уже будут какие-то решения, и для парламента в том числе. Пока над таким законопроектом мы не работаем», — сказал Завитневич в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
Глава парламентского комитета также подчеркнул неприемлемость для Украинского государства недавнего высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Украина должна вести переговоры об урегулировании ситуации на востоке страны с представителями ОРДЛО.
«Позиция не только моя, но и всех наших политиков, государственных деятелей, президента — нам не нужно вступать с ними в переговоры. У нас Россия — страна агрессор и разговаривать надо с Российской Федерацией», — подчеркнул Завитневич.
Как сообщалось, 31 декабря 2019 года заканчивается действие закона об особенностях местного самоуправления на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016