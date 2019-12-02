Часть россиян готовы терпеть любые запреты со стороны государства

Более половины опрошенных россиян — 55% — выразили опасения, что в ближайшие годы государство может ввести какие-либо законодательные ограничения, которые могут качественно повлиять на их жизнь. Об этом говорится в аналитическом отчете ВЦИОМ.
Социологи провели опрос среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного опроса. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,5%.
Более половины россиян (53%) заявили, что готовы отстаивать свои интересы в случае, если государство в ближайшие годы введет какие-либо запреты, которые отрицательно повлияют на их повседневную жизнь. Не готовы активно отстаивать свои интересы четверть россиян, однако они отмечают, что их отношение к государству в этом случае ухудшится. 16% готовы принять любые запреты со стороны государства.
Тот же процент респондентов — 53% — считают, что за последние два-три года государство не вводило никаких серьезных ограничений, которые существенно повлияли на жизнь россиян. При этом треть опрошенных — 29% — полагают, что такие ограничения были введены. Среди наиболее резонансных ограничений россияне назвали запрет на курение в общественных местах (22%), введение новых налогов (11%) и пенсионную реформу (8%).
39% полагают, что за последние два-три года число запретов, которые существенно повлияли на жизнь респондентов, не изменилось. Треть россиян (34%) отмечают, что запретов стало больше.
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