Курс гривны остался почти без изменений

Нацбанк Украины во вторник, 3 декабря, укрепил официальный курс гривны на одну копейку – до 23,9574 гривны за доллар против 23,9723 гривны за доллар в понедельник.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4082 грн против 26,3264 грн накануне.