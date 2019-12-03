В Украину идут снегопады

В Украине во вторник ожидается снег, ночью в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях значительный снег, температура днем от 3° мороза до 2° тепла.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Снег, днем на Правобережье небольшой мокрый снег, температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в Карпатах на протяжении суток 5-10° мороза. В южной части дождь, местами гололед, температура днем 1-6° тепла. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, восточных и западных областях порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
В Киеве и области днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура днем около 0°, на Киевщине днем от 3° мороза до 2° тепла.
Согласно прогнозу, 4 декабря днем в Волынской и Ривненской областях, 5 декабря ночью в северных, днем в восточных областях небольшой снег, на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 4 декабря от 4° мороза до 1° тепла, 5 декабря 0-5° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза.
В столичном регионе 4-5 декабря без осадков, лишь ночью 5 декабря местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 4 декабря от 4° мороза до 1° тепла, 5 декабря 0-5° тепла.
Синоптики на 6-7 декабря осадков не прогнозируют. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, 6 декабря в Карпатах 4-10° мороза; днем 0-5° тепла, на Прикарпатье и юге страны 4-9° тепла. На Киевщине 6-7 декабря без осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.
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