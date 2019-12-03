В России заблокировали часть страниц фотобанка Shutterstock

Российский Роскомнадзор заблокировал некоторые страницы одного из крупнейших в мире американского фотобанка Shutterstock из-за контента, якобы оскорбляющего государственные символы России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена», — сказали в пресс-службе.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».