В России заблокировали часть страниц фотобанка Shutterstock

Российский Роскомнадзор заблокировал некоторые страницы одного из крупнейших в мире американского фотобанка Shutterstock из-за контента, якобы оскорбляющего государственные символы России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
«Отдельные страницы Shutterstock внесены в реестр по требованию Генпрокуратуры (оскорбление госсимволов) и Роспотребнадзора (способы самоубийства). Доступ к этим страницам ограничивается, так как запрещенная информация не удалена», — сказали в пресс-службе.
Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».
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