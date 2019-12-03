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Зеленский собирает СНБО перед поездкой в Париж

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Зеленский собирает СНБО перед поездкой в Париж

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщает о готовящемся во вторник заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в преддверии встречи лидеров стран «нормандского формата».

«Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в «нормандском формате», — сказал Аваков на второй ежегодной конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов во вторник утром в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором. «У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором», — сказал Аваков.

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Как сообщалось, 9 декабря в Париже соберутся руководители стран «нормандской четверки» — Украины, Германии, Франции и РФ.

СНБО, нормандский формат
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