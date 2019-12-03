Трамп верит в успех Джонсона на выборах в Великобритании

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в успехе нынешнего британского премьер-министра и лидера Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в Великобритании.
«...Борис Джонсон очень способный, и думаю, что он проделает отличную работу», — сказал Трамп после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос о выборах в Великобритании.
На данный момент, по опросам, отрыв консерваторов от лейбористов составляет 11 процентных пунктов. Однако в случае его сокращения до отметки ниже 7 п. п. тори рискуют лишиться большинства по итогам выборов.
С помощью досрочных выборов, запланированных на 12 декабря, Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки об условиях Brexit.
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