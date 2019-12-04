Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на среду, 4 декабря 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки - до 23,9392 грн за доллар против 23,9574 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,5031 грн против 26,4082 грн накануне.