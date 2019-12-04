В Украине сегодня без осадков и температура около нуля

В Украине в среду, 4 декабря, облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах страны местами гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 4 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла», — говорится в сообщении.

В столичном регионе 4 декабря облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве днем около 0 °, по области — от 3 ° мороза до 2 ° тепла.