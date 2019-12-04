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С начала года пенсия выросла на 374 гривны

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С начала года пенсия выросла на 374 гривны

По состоянию на октябрь 2019 года средний размер пенсий в Украине составил 3019,62 гривны — с начала года этот показатель вырос на 374 гривны или на 14,1%.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

По данным Пенсионного фонда по состоянию на октябрь 2019 года, в Украине 11,3 млн пенсионеров. За 10 месяцев 201 года назначили 329 тысяч новых пенсий.

Всего на выплаты пенсий за 10 месяцев 2019 года государство направило 363,8 миллиарда гривен.

Напомним, что в Украине с 1 декабря увеличились прожиточный минимум и минимальная пенсия.

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Теперь прожиточный минимум составляет 2102 гривны для трудоспособных (было 2007), 1638 грн — для лиц, утративших трудоспособность (было 1564), 1779 грн — для детей в возрасте до 6 лет (было 1699) и 2218 грн — для детей с 6 до 18 лет (было 2118).

Повышение прожиточного минимума приведет к перерасчету пенсий для 11 миллионов пенсионеров. Теперь размер минимальной пенсии составит 1638 гривен.

пенсии
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