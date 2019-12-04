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Собственник водки «Хортица» вывел весь свой бизнес на офшоры

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Собственник водки «Хортица» вывел весь свой бизнес на офшоры

Бизнесмен Евгений Черняк является основателем, по меньшей мере, 50 компаний. Все они входят в состав так называемой «Группы семьи Черняк», руководимой бизнесменом и его отцом — Александром Черняком. Но, как оказалось, подавляющее большинство компаний семейного бизнеса известного водочника зарегистрированы в оффшорных зонах. Об этом, как отмечает Укррудпром, свидетельствуют данные из Реестра Министерства юстиции Украины.

Легальности и честность бизнеса Черняка интересны, как минимум, по двум причинам. Первая, состоит в том, что сам Черняк активно позиционирует себя успешным и «чистым» бизнесменом. Он ведет YouTube — канал «Big Money», по средствам которого даже пытается учить других предпринимателей «правильно строить» бизнес. Среди гостей его YouTube- интервью украинские бизнесмены и политики. Общаясь с ними, Черняк позиционирует себя, как «всезнающего предпринимателя», исправного налогоплательщика, созидателя рабочих мест и экономик.

Вторая причина, по которой интересна реальная ситуация с бизнес-активами Черняка, это недавнее заявление ГП «Укрспирт». Госкомпания без обиняков назвала Черняка мошенником, заявив, что водочник уклоняется от уплаты налогов.

Также в «Укспирте» открыто заявили, что «патриот» Черняк давно и успешно торгует водкой с оккупированными территориями и странной агрессором — РФ. Там, пару лет назад, он даже приобрел водочный завод, оформив сделку через свои офшорные компании.

Насколько правдивыми окажутся по итогу заявления ГП «Укрспирт» было себе сложно представить. Ведь, публичное амплуа Черняка вселяло какую-то веру в его возможную бизнес-честность по отношению к украинским потребителям водки «Хортица».

Оказалось все с точностью, да наоборот.

Черняк, по сути, паразитирует на украинцах, пишут журналисты. Получая колоссальную прибыль от водочной торговли, он выводит из страны на Кипр просто огромные суммы, действительно минимизирую налоги до смешных пару сотен тысяч гривен в год.

Так, Черняк является основателем ООО «Украинская дистрибуционная компания» (УДК). Это — юридическое лицо известного холдинга Global Spirits. В состав холдинга входят предприятия-производители водки, коньяков, вин, вермутов и шампанского, такие как ЧАО «Одесский коньячный завод», ООО «Ликеро-водочный завод» Полтава " и др. Также холдинг контролирует собственную разветвленную дистрибьюторскую сеть.

Согласно данным Реестра Минюста, компания зарегистрирована в оффшорной зоне Кипр. Более того, за последние 12 месяцев УДК провела около 55 операций с оффшорами, признанными в Украине, и еще 5 операций со странами, которые находятся под экономическими санкциями. Скорее всего речь о Российской Федерации, о чем и предупреждали в «Укспирте».

Реестр также свидетельствуют о том, что через оффшорные компании группа Черняка контролирует ООО «Запорожский завод цветных сплавов». Последний принадлежит лично отцу Черняка.

По состоянию на сегодня Евгений Черняк указан конечным бенефициарным собственником ООО «УДК-ІНВЕСТ». Это — еще одна компания, входящая в состав так называемой «Группы семьи Черняк», зарегистрирована снова таки в оффшорной зоне — Кипр.

В оффшорах Кипра осели также:

— ООО «Сканрок», конечными бенефициарными собственниками которого являются, непосредственно, Черняк и его дочь — Екатерина Черняк;

— ООО «Сканді ЛТД» (часть в статутном капитале предприятия принадлежит дочери Черняка);

— ООО «Глобал Спірітс Груп», конечным бенефициарным собственником которого является Черняк и другие.

Таким образом, отмечает издание, украинский бизнесмен Черняк оказывается совсем не украинским, и даже не американским, как он любит себя называть по причине длительного проживания в США. По сути, он водочный торговец с «кипрским гражданством», исправно пополняющий свои карманы и бюджеты офшорных зон.

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Для наглядности журналисты отмечают, что весь холдинг Черняка с ежемесячными миллионным оборами в 2018 году заплатил всего-навсего 226 тыс. грн налога на прибыль. И добавить тут больше нечего.

В связи с тем, что «Хортица» и другие водки бизнесмена практически никак не способствуют пополнению украинского бюджета, издание просит ГФС провести внеплановую проверку бизнес-деятельности «водочного бизнесмена».

А следуя требованиям Президента Украины Владимира Зеленского к олигархам, журналисты просят и самого Черняка озвучить реальную прибыль на украинцах и публично пояснить, почему так не хочется платить налоги родному государству.

налоги, Хортиця, Евгений Черняк
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