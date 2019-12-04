Лидеры НАТО назвали российскую угрозу главным вызовом для стран альянса

Активность России остается серьезным вызовом для НАТО, следует из декларации по итогам саммита членов альянса. «Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евроатлантической безопасности», — отмечается в документе, приятом по итогам встречи лидеров 29 стран альянса в Лондоне.
Члены НАТО собираются и в будущем принимать меры по защите своих границ и снижению ядерной опасности со стороны Москвы.
«Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и создают значительные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в декларации.
При этом альянс готов к взаимодействию с Россией. «Мы остаемся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным», — отмечается в итоговом заявлении членов НАТО. Москва остается крупнейшим союзником альянса и в блоке заинтересованы в улучшении диалога с Москвой, сказал генеральный секретарь Йенс Столтенберг на пресс-конференции в среду.
Помимо России угрозой в НАТО считают и глобальный терроризм, уточняется в итоговой декларации. Альянс готов отразить угрозу, откуда бы она не шла. «Мы адаптируем наши военные силы и средства, стратегию и планы во всем Североатлантическом союзе в соответствии с нашим подходом кругового обзора („360 градусов“) к безопасности. Мы приняли решения повысить готовность наших сил к реагированию на любую угрозу, в любое время, на любом направлении», — говорится в документе.
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