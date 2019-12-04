Депутат сообщил об обыске в офисе Медведчука

Служба безопасности Украины в среду проводит обыски в здании, где находятся офисы депутатов Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь», в том числе Медведчука, заявил депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«По этому адресу находится офис лидера политсовета политической партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктора Медведчука. Меня не пустили в этот офис, он закрыт. Двери мне открыли вооруженные автоматами люди с надписями на груди „СБУ“. Похоже сотрудники СБУ проводят какие-то следственные действия в этом офисе», — сказал Кузьмин в комментарии телеканалу «112 Украина».

Он отметил, что в здании также находятся офисы и других депутатов Рады.

Кузьмин добавил, что если у депутатов, которые пока являются неприкосновенными, все же будут проведены обыски, то сотрудников СБ Украины привлекут за это к уголовной ответственности.

В свою очередь депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Чорниц сообщил телеканалу, что в здании, где проводятся обыски, находятся приемные пяти депутатов Рады и следственная группа сейчас переместилась в офис Медведчука.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «есть большие вопросы», касающиеся финансирования партии «Оппозиционная платформы — За жизнь», и нужно выяснить, «кто они такие»