Бизнесмен, сына которого застрелили в Киеве, назвал фамилии людей, которые могут быть причастны к преступлению

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, 3-летний сын которого был застрелен в Киеве, называет фамилии людей, которым следует пройти на детекторе лжи и продемонстрировать свою непричастность к заказу убийства.
В среду в Киеве в перерыве судебных заседаний по избранию меры пресечения задержанным исполнителям убийства Соболев рассказал журналистам, что еще четыре года назад получал записки с угрозами и чеку от гранаты.
«У меня есть записи разговоров, что меня пытались заказать несколько лет тому назад», — сказал он. Потерпевший выразил надежу на то, что полиция доведет расследование до логического завершения. «У меня к полицейским есть предложение. Я готов предоставить список фамилий людей, которых просто на мог взгляд нужно посадить на детектор лжи... На сегодняшний день заказ (на убийство — Ред.) не выполнен, поэтому заказ не снят», — сказал Соболев.
Сначала Соболев не хотел называть фамилии людей, которые тем или ионным образом могут быть причастны к заказу этого преступления.
«Если вы готовы проконтролировать, что эти люди пройдут детектор лжи, я готов назвать вам шесть фамилий... У нас в стране есть люди, у которых нет слова „хватит“ ... 4 фамилии из 6 я думаю, что вы точно знаете», — сказал Соболев, обращаясь к журналистам.
При этом он добавил: «Я не готов их обвинять... Я предлагаю этим людям, чтобы они прошли детектор лжи, пусть покажут, что они не виновны». Спустя некоторое время общения с представителями СМИ, Соболев назвал имена.
«Это фамилии двух судей, которые стали миллиардерами... Емельянов, Татьков.. В этой компании есть еще два человека — Браславский и Малик, думаю, вы не один раз слышали эти фамилии. Есть в Мариуполе крупный специалист Николай Будыка, который прикрывается постоянно своим братом . Есть девушка Евгения Бурун, которая с начала войны живет в Донецке и успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Иванюк... Александра Грановского знаете... Еще одну фамилию оставлю на потом», сказал он. Соболев подчеркнул, что конкретных претензий к этим людям нет. «Просто покажите, что вы честные, пройдите детектор лжи», — сказал он, обращаясь к тем людям, имена которых назвал.
Задержанных исполнителей убийства Соболев назвал «пустым местом», так как они даже не видели, в кого стреляли, исполняя заказ.
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