СБУ опровергает информацию про обыск у Медведчука

В СБУ опровергли информацию об обысках в офисе у председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

«Пожалуйста, не распространяйте информацию, где я вроде бы подтвердила обыски у Медведчука. Это не соответствует действительности. Надеюсь, что журналист просто перепутал „нет“ с „да“. И не расслышал, что я отметила, что следственные действия происходят в другом помещении и отношения к политику не имеют», — написала она.

Ранее появилась информация со ссылкой на нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина о том, что, якобы, СБУшники с автоматами не пустили его в здание, где расположен офис главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука.