Женское бесплодие: ликбез для тех, кто столкнулся впервые

Бесплодие — диагноз, который боятся услышать все женщины, мечтающие о ребенке. Но если вы столкнулись с такой проблемой, для начала нужно понять, что во многих случаях этот процесс обратим — потребуется лечение, время или же альтернативный способ забеременеть.

Бесплодие у женщин бывает первичным и вторичным. Первый вариант предполагает, что женщина изначально столкнулась с такой проблемой и не может забеременеть первым малышом. Вторичное бесплодие — это проблема, которая наступает уже после одной или нескольких беременностей.

Методы лечения бесплодия выбираются в зависимости от многих факторов. Например, протокол ИКСИ, о котором подробнее написано здесь https://sana-med.com.ua/ru/icsi, чаще применяется для возрастных пациенток (от 35 лет) и в том случае, если проблема в паре на стороне мужчины. Это один из протоколов ЭКО, который предполагает, что для введения сперматозоида в яйцеклетку используют специальное оборудование.

Но прежде чем разбираться в методах лечения, подробнее узнаем о самом женском бесплодии и его причинах.

То, что становится причиной проблемы

Женский организм крайне сложен, поэтому часто врачи называют довольно общие причины, а конкретную проблему ищут для конкретной пациентки. Так, вызывать бесплодие могут:

Проблемы при созревании яйцеклетки. Это наиболее частая ситуация, а изначальные причины тут разные: от гормональных сбоев — до воспалений и кист.

Отклонения, связанные с состоянием маточных труб. Это повреждения, закупорка в результате образования спаек, после абортов, внематочной беременности, эндометрита, воспаления придатков и т. д. При проблемах с маточными трубами беременность не наступает, так как сперматозоид не может встретиться с яйцеклеткой.

Измененное состояние шейки матки, из-за чего сперматозоид не может ее преодолеть и встретиться с яйцеклеткой. Например, такое бывает при воспалениях, когда железы не вырабатывают достаточное количество слизи.

Наличие в слизи шейки матки особых веществ, которые уничтожают или повреждают сперматозоиды.

Самые разные новообразования в женских органах: от миом — до кист и опухолей.

Эндометриоз. Это распространенная проблема, которая часто становится причиной бесплодия.

Болезни, опосредованно связанные с половыми органами. Это в основном все, что имеет отношение к выработке гормонов.

Неправильный образ жизни (как сопутствующий фактор).

Как ставят диагноз

Если не получилось забеременеть один или два раза, речь пока не идет о бесплодии. Диагноз ставят людям, которые находятся в определенном возрасте (20-45 лет), постоянно пытаются забеременеть (не менее года) и при условии, что второй партнер тоже проверен. Два и даже четыре месяца попыток тоже еще ни о чем не говорят, ведь даже для здорового организма это вполне нормальные сроки, после которых можно легко забеременеть. Однако и при постановке диагноза пугаться не стоит — как уже было сказано ранее, большинство форм бесплодия сейчас успешно лечится.