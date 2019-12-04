США пока не определились относительно санкций из-за «Северного потока-2»

США ещё не определились относительно санкций против компаний, которые участвуют в строительстве российско-немецкого газопровода Nord Stream 2 (Северный поток-2).

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в среду в Лондоне перед встречей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает Укринформ.

«На самом деле, мы пока не определились», — сказал Трамп.

По его мнению, это проблемный вопрос. «Но это, возможно, будет проблемой для Германии, которая будет вынуждена работать над этим сама», — сказал президент США.

Глава Белого дома добавил что тема Nord Stream 2 является одной из тех, которые он обсуждает в Лондоне с Меркель.

Как сообщал Укринформ, Конгресс США может включить положения о санкциях против газопровода Nord Stream 2 в оборонный бюджет на 2020 год.

Проект Nord Stream 2 предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже имеющемуся Nord Stream. Предполагается, что его мощность составит 55 млрд кубометров газа ежегодно.

Газопровод строит российский «Газпром» совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Планировалось завершить проект к концу 2019 года.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2. Кроме того, противниками проекта являются США, Польша и страны Балтии.