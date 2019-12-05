Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на четверг, 5 декабря, укрепил официальный курс гривны на 1 копейку – до 23,9303 грн за доллар против 23,9392 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,5171 грн против 26,5031 грн накануне.