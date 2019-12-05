Возле берегов Мавритании утонули 58 мигрантов

По меньшей мере 58 мигрантов, включая женщин и детей, утонули у берегов Мавритании. Еще 83 мигранта вплавь добрались до суши и получили помощь от мавританских властей и международных организаций. Соответствующее сообщение Международная организации по миграции (IOM) разместила на своем официальном портале в четверг.
«Оставшиеся в живых сообщили, что на борту судна, которое вышло из Гамбии в минувшую среду (27 ноября), находились не менее 150 человек», — сообщает МОМ. Люди пытались достичь берегов Испании, однако на широте Мавритании у судна закончилось топливо.
Сейчас беженцы находятся в одной из больниц Мавритании, власти уже вошли в контакт с консульской службой Гамбии для организации их возвращения на родину.
Последние исследования социологической службы Gallup показали, что более 710 млн человек в мире, или 14% от общего населения планеты, намерены переехать жить в другие государства. Большинство из потенциальных мигрантов проживает в странах Африки.
Список государств, граждане которых хотят как можно скорее эмигрировать, возглавляет расположенная в Западной Африке Сьерра-Леоне. Из нее хочет уехать большинство жителей — 62%. Либерию стремится покинуть 54% населения, Демократическую Республику Конго — половина из 87 млн жителей, Нигерию с ее 200-миллионным населением хотят оставить 43% жителей. Из Республики Конго и Того мечтают уехать 39% граждан, из Судана — 37%, Гвинеи — 36%. Ровно треть населения Сенегала, Габона, Уганды хочет иммигрировать.
Среди наиболее притягательных для мигрантов стран Европы на первом месте стоит Германия, куда мечтают переселиться 39 млн человек. Великобритания является целью для 35 млн мигрантов, Франция — для 32 млн. В Испанию надеются переехать 20 млн человек, в Италию — 15 млн.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016