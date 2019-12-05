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Возле берегов Мавритании утонули 58 мигрантов

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По меньшей мере 58 мигрантов, включая женщин и детей, утонули у берегов Мавритании. Еще 83 мигранта вплавь добрались до суши и получили помощь от мавританских властей и международных организаций. Соответствующее сообщение Международная организации по миграции (IOM) разместила на своем официальном портале в четверг.

«Оставшиеся в живых сообщили, что на борту судна, которое вышло из Гамбии в минувшую среду (27 ноября), находились не менее 150 человек», — сообщает МОМ. Люди пытались достичь берегов Испании, однако на широте Мавритании у судна закончилось топливо.

Сейчас беженцы находятся в одной из больниц Мавритании, власти уже вошли в контакт с консульской службой Гамбии для организации их возвращения на родину.

Последние исследования социологической службы Gallup показали, что более 710 млн человек в мире, или 14% от общего населения планеты, намерены переехать жить в другие государства. Большинство из потенциальных мигрантов проживает в странах Африки.

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Список государств, граждане которых хотят как можно скорее эмигрировать, возглавляет расположенная в Западной Африке Сьерра-Леоне. Из нее хочет уехать большинство жителей — 62%. Либерию стремится покинуть 54% населения, Демократическую Республику Конго — половина из 87 млн жителей, Нигерию с ее 200-миллионным населением хотят оставить 43% жителей. Из Республики Конго и Того мечтают уехать 39% граждан, из Судана — 37%, Гвинеи — 36%. Ровно треть населения Сенегала, Габона, Уганды хочет иммигрировать.

Среди наиболее притягательных для мигрантов стран Европы на первом месте стоит Германия, куда мечтают переселиться 39 млн человек. Великобритания является целью для 35 млн мигрантов, Франция — для 32 млн. В Испанию надеются переехать 20 млн человек, в Италию — 15 млн.

мигранты
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