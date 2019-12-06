Меркель хочет провести в Париже двусторонние встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщила в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

«В ближайший понедельник канцлер отправится в Париж и примет участие в «нормандской встрече», — сказала Деммер журналистам в пятницу.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 — встреча канцлера и Зеленского.

Саммит «нормандской четверки» по урегулированию украинского конфликта запланирован на 9 декабря в Париже. В «нормандский формат» переговоров входят Украина, Россия, Германия, Франция.