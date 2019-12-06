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Закон Зеленского лишил водочного бизнесмена Черняка права на приватизацию заводов ГП «Укрспирт»

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Закон Зеленского лишил водочного бизнесмена Черняка права на приватизацию заводов ГП «Укрспирт»

Водочный бизнесмен, собственник компании Global Spirits, Евгений Черняк не сможет принимать участие в приватизации спиртовых заводов государственного предприятия «Укрспирт». Соответствующее ограничение предусмотрено в недавно принятом законопроекте № 2300, автором которого стал Офис Президента, отмечает издание Hyser.

Проект ЗУ № 2300 Верховная рада Украины приняла во втором чтении 3 декабря.

Законопроект разрешает продажу спиртзаводов «Укрспирт» частным собственникам, однако не всем. Так, ст. 18 проект ЗУ, в частности, запрещает покупать либо брать в аренду активы ГП российским бизнесменам, а также тем, кто сегодня работает в каком-либо виде в интересах/ экономических интересох Российской Федерации.

«Запрещается участие в приватизации, аренде государственных предприятий-производителей спирта этилового, спирта этилового ректификованного виноградного, спирта этилового ректификованного плодового резидентов иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины и / или признанном государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, и лицам, которые прямо или косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах », - говорится в статье законопроекта.

Под действие этого ограничения прямо попадает интернациональный бизнес компании Евгения Черняка, отмечают журналисты. Потому что в РФ ему сегодня принадлежит по меньшей мере один ликёроводочный завод «Родник и К», покупка которого происходила через офшорную компанию Oxford AMG-77 LTD.

На этот же оффшор алкогольный холдинг Global Spirits в 2013 году приобрел и Полтавский ликёроводочный завод.

Также, еще в 2007 году Oxford AMG-77 LTD приобрёл акции компании Image Holding ApS (Дания), владеющей в Украине ликёроводочным заводом (ЛВЗ) «Хортиця».

Из последнего следует, что алкогольный бизнес Евгения Черняка осуществляет налоговое отчисления в бюджет страны агрессора, что и есть по сути «работой в интересах» государства России, подчеркивает издание.

Там также напоминают, что последние 5 лет, сам Евгений Черняк в Украине не проживает. Основным его местом жительства и работы стали США. Еще часть своих производственных алкогольных площадок в 2018 году бизнесмен перевел в Беларусь, где до сих пор отказывать признавать оккупацию Крыма Россией и занимают в этом вопросе, как сами говорят, «нейтральную позицию».

Кроме того, согласно сообщению представителей праворадикальной организации г. Львова, водка производства компаний Черняка — «Хортица» продается на оккупированных территориях.

В подтверждение своих слов, активист Андрей Выхопень, публиковал фото и видео продукта с акцизными марками самопровозглашенных республик «ЛНР» и «ДНР».

Укрспирт, Евгений Черняк
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