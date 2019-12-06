Рада не разрешила Гончаруку проводить заседания Кабмина без министров

Верховная Рада при голосовании за законопроект №2260 во втором чтении не поддержала поправки, которые разрешили бы Кабинету министров проводить заседания по видеосвязи и принимать решения путем опроса министров.
Как передает БизнесЦензор, эти поправки заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко были учтены в проекте закона парламентским комитетом, но депутаты добились их отмены, потребовав проголосовать за них в зале.
В итоге поправки №157 и №161 не получили необходимых для подтверждения 226 голосов.
Первой из них предлагалось установить, что члены Кабинета министров по разрешению председательствующего могут участвовать в заседании в режиме видеоконференции.
Второй предлагалось предусмотреть возможность принимать решения Кабмина путем опроса членов правительства по предложению премьер-министра.
Как сообщалось, начиная со 2 сентября Кабинет министров проводит заседание в закрытом формате по инициативе премьер-министра Алексея Гончарука.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016