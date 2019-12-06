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Из-под завалов в Одессе достали тело еще одного погибшего

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Из-под завалов в Одессе достали тело еще одного погибшего

Количество людей, погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до трех, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

«Только правоохранители достали из-под завалов здания на ул.Троицкой обгоревшее тело еще одного человека. Это женщина. Ее личность устанавливается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 6 декабря 15:30 всего в результате пожара погибли три человека, поиски еще 12-ти продолжаются.

Напомним, в 10:12 среды в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован, однако по состоянию на утро четверга так и не ликвидирован.

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По факту пожара открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

Одесса, пожар
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Пятница, 6 декабря 2019
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