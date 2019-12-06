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Гончарук не видит оснований для ротаций в правительстве

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Гончарук не видит оснований для ротаций в правительстве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук не усматривает оснований для принятия кадровых решений по результатам четырех месяцев работы правительства.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, будут ли приниматься «отдельные кадровые решения» относительно некоторых министров по результатам четырех первых месяцев работы правительства, Гончарук сказал: «Я не вижу для этого оснований. Деятельность каждого из министерств нужно оценивать по адекватному периоду, по моему мнению, это минимум полгода».

На вопрос, может ли он назвать самые эффективные министерства и аутсайдеров, Премьер-министр отметил, что не считает нужным публично давать оценку работе своих коллег. По его словам, в каждом министерстве очень специфическая ситуация: где-то более-менее стабильна, а «кого-то внутри „колошматит“, потому что они готовятся к прыжку».

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«Я считаю, что у нас очень сильное правительство, с каждым днем министры приобретают опыт, усиливают команду и способности. Это правительство будет ежедневно расти и становиться эффективнее», — убежден Гончарук.

Он добавил, что намерен в феврале 2020 года впервые поднять вопрос об эффективности работы КМУ. Тогда же будет промежуточный отчет правительства в парламенте.

Кабмин, Алексей Гончарук
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Пятница, 6 декабря 2019
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