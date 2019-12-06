В Вене идут переговоры по транзиту газа

Украина и Россия проводят переговоры по газу в Вене, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
На вопрос, на каком уровне в данный момент проходят переговоры по газу в Вене, Новак сказал: «На уровне корпораций».
«Газпром», «Нафтогаз» и оператор газотранспортной системы Украины. Сейчас они обсуждают на корпоративном уровне те вопросы, которые на повестке«, — добавил министр.
Напомним, что на прошлой неделе в Вене состоялись первые переговоры России и Украины. В пятницу представители «Газпрома» и оператора газотранспортной системы Украины обсудили технические вопросы, связанные с условиями транзита российского газа в Европу с 2020 года. Была достигнута договоренность продолжить совместную работу на текущей неделе.
Днем ранее в Вене состоялись переговоры с участием министра энергетики РФ Александра Новака, министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля, председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, руководителей «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
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