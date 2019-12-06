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На должность главы НАПК осталось 8 претендентов

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На должность главы НАПК осталось 8 претендентов

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции определила короткий список, в который вошли 8 претендентов.

Об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина.

«6 декабря Комиссия по отбору председателя НАПК определила краткий перечень из 8 претендентов. Среди них — эксперты антикоррупционного законодательства, представители НАБУ и ГПУ, общественных и донорских организаций», — говорится в сообщении.

В частности, в шортлист вошли председатель правления ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности «Долучайся!» (USAID / ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский; заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

В то же время, не попали в короткий список бывший член НАПК Александр Скопич, изобличитель Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.

«Комиссия, принимая решение, учитывала ряд критериев. Среди них — тестирование общих навыков, направлено стратегическое видение будущей деятельности НАПК, профессиональный уровень и компетентность кандидата, деловые и моральные качества», — объяснила сопредседатель комиссии, руководитель юротдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко.

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Как сообщалось, 25 ноября Комиссия по отбору председателя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.

ТИ Украина изучила 29 из 30 претендентов и обнаружила, что почти к 45% из них есть вопросы е-декларирования, по каждому четвертому зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политиками.

НАПК
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Пятница, 6 декабря 2019
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