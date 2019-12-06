На должность главы НАПК осталось 8 претендентов

Комиссия по отбору кандидатов на должность главы Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции определила короткий список, в который вошли 8 претендентов.

Об этом сообщает Трансперенси Интернешнл Украина.

«6 декабря Комиссия по отбору председателя НАПК определила краткий перечень из 8 претендентов. Среди них — эксперты антикоррупционного законодательства, представители НАБУ и ГПУ, общественных и донорских организаций», — говорится в сообщении.

В частности, в шортлист вошли председатель правления ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности «Долучайся!» (USAID / ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цивинский; заместитель руководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

В то же время, не попали в короткий список бывший член НАПК Александр Скопич, изобличитель Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.

«Комиссия, принимая решение, учитывала ряд критериев. Среди них — тестирование общих навыков, направлено стратегическое видение будущей деятельности НАПК, профессиональный уровень и компетентность кандидата, деловые и моральные качества», — объяснила сопредседатель комиссии, руководитель юротдела Transparency International Ukraine Екатерина Рыженко.

Как сообщалось, 25 ноября Комиссия по отбору председателя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.

ТИ Украина изучила 29 из 30 претендентов и обнаружила, что почти к 45% из них есть вопросы е-декларирования, по каждому четвертому зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политиками.